أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 525 ألفا و150 جنديا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 525 ألفا و150 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، لافتًا إلى مقتل وإصابة 1090 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وحسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم السبت، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و956 دبابة و15 ألفا و263 من المركبات المدرعة و13 ألفا و855 من النظم المدفعية و1103 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2293 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و911 من المركبات وخزانات الوقود.

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