«عمليات التعليم»: 5 حالات غش في امتحان الفيزياء للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية بإجمالي عدد 516 ألفًا و918 طالبًا وطالبة، والتاريخ للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 192 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان بمادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء) بإجمالي عدد 1646 طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

بدوره أكد عبدالرؤوف عبد الرحمن، المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، وجرى ضبط طالب بلجنة بإدارة مغاغة بمحافظة المنيا، وطالب آخر بلجنة بإدارة جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التاريخ الشعبة الأدبية، جرى ضبط طالب بإدارة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية خلال قيامه باستخدام جهاز هاتف محمول وسماعة أذن أثناء الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وطالب آخر بلجنة بإدارة زفتى بمحافظة الغربية، وطالب آخر بلجنة بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة باستخدام جهاز هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما جرى ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر 5" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة الواقعة بالكامل للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول فى مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو القادم 2024، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين بعد غد الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).