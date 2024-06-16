العالم اليوم - ميلوني تعلق على عرض بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا: مجرد دعاية

انتم الان تتابعون خبر ميلوني تعلق على عرض بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا: مجرد دعاية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 12:28 صباحاً - رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم السبت، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ووصفته بأنه "دعاية".

وجاءت تصريحات ميلوني في ختام قمة مجموعة السبع التي شهدت التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وقالت ميلوني إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وربما اليابان هي من ستقدم القرض.

وأضافت أن الأصول الروسية المجمدة التي سيتم استخدامها كضمان موجودة بشكل رئيسي في أوروبا، "لذا فإن أوروبا تساهم بالفعل من خلال تحديد آلية الضمان".

وتم التوصل إلى اتفاق القرض في افتتاح الاجتماع السنوي الذي استمر يومين لقادة دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا يوم الخميس.

وردا على سؤال حول اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار، قالت ميلوني إنه "يبدو لي وكأنه خطوة دعائية أكثر من كونه خطوة حقيقية".

وتابعت ميلوني قائلة: "إذا كان اقتراح الرئيس بوتين هو: نحن على استعداد لإجراء مفاوضات سلام إذا اعترفت أوكرانيا بتعرضها للغزو وتخلت عن الأجزاء المحتلة فلا يبدو لي انه اقتراح فعال بشكل خاص".

وكان الرئيس الروسي قد قال يوم الجمعة إنه سيأمر على الفور بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء المفاوضات إذا بدأت كييف في سحب قواتها من المناطق الأربع التي ضمتها موسكو في عام 2022 وتخلت عن خطط الانضمام إلى حلف الناتو.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان أحد الزعماء الذين حضروا مجموعة السبع كضيف، ما وصفه بالإنذار النهائي الذي وجهه بوتين لتسليم المزيد من الأراضي.