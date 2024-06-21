العالم اليوم - قصف إسرائيلي على منزل في غزة يوقع 8 قتلى

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي على منزل في غزة يوقع 8 قتلى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 12:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بمقتل 8 فلسطينيين من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن جثامين القتلى جرى نقلها إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة.

وتعرض حي الزيتون وعدة أحياء في مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، بعد استهدافهم من طائرات إسرائيلية مسيّرة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت أرضا جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي للمناطق الشرقية في المدينة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين ثلاثة أطفال ووالدتهم من عائلة الراعي، من تحت أنقاض منزلهم الذي قصفه الجيش الإسرائيلي قبل يومين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأدت حرب إسرائيل ضد حماس في غزة، التي دخلت الآن شهرها التاسع، إلى مقتل أكثر من 37100 شخص، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وقطعت الحرب إلى حد كبير تدفق الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى الفلسطينيين الذين يواجهون الجوع على نطاق واسع.

وشنت إسرائيل الحرب بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، حين اقتحم مسلحون جنوب إسرائيل، وقتلوا حوالي 1200 شخص، وخطفوا نحو 250 رهينة.