قوات الاحتلال تنسف عددًا من منازل حي البرازيل جنوب رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في حي البرازيل جنوبي مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن مصادر طبية، قالت في وقت سابق اليوم، إن هناك 75 شهيدا إثر غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

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