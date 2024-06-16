رئيس التشيك: مؤتمر سويسرا يبحث تحقيق السلام الحقيقي في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 07:28 صباحاً - صرح الرئيس التشيكي بيتر بافيل بأن المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا في سويسرا يبحث تحقيق "السلام الحقيقي والدائم" في أوكرانيا.

وكتب بافيل في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "اليوم اجتمع ممثلو نحو مئة دولة في سويسرا لمناقشة كيفية استعادة السلام في أوكرانيا، وليس وهم السلام الذي سيبرر العدوان، بل السلام الحقيقي والعادل والدائم".

وتابع: "لا يزال أمامنا طريق صعب، ولكن لا يمكننا أن ننتظر مكتوفي الأيدي. ونحن سنبحث أيضا الآثار الخاصة للحرب التي تهم الجميع على الإطلاق".

يذكر أن المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا، يعقد يومي 15 و16 يونيو في سويسرا بمشاركة ممثلي أكثر من 90 دولة.

وتريد أوكرانيا من خلال المؤتمر حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي للسلام" التي كانت روسيا قد رفضتها معتبرة إياها "منفصلة عن الواقع".