جدة - نرمين السيد - القوات الأوكرانية

أكد الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 526 ألفا و310 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.





وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" اليوم الأحد - أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1160 جنديا ما بين قتيل وجريح. وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "7 آلاف و956 دبابة و15 ألفا و269 من المركبات المدرعة و13 ألفا و913 من النظم المدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي و2296 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2325 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و967 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و159 طائرة بدون طيار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تكشف خسائر روسيا منذ بدء العملية العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.