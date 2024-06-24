تل أبيب تبلغ واشنطن: سنستخدم أسلحة غير مسبوقة حال اندلاع حرب مع حزب الله

وبالتزامن مع العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل.

وتشير التقارير إلى توجهات إسرائيلية نحو شن حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، حيث أجرى جيش الاحتلال عدة تدريبات تحاكي حربًا على هذه الجبهة، كما تصاعدت حدة التصريحات من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

وفي سياق ذا صلة، حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من أن امتداد الحرب على قطاع غزة إلى لبنان، سيشكل تداعيات ذات مخاطر كبيرة"، مشددًا على "أننا على شفا اتساع الحرب في المنطقة".