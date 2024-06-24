وزير النقل اللبناني: مرافق الدولة مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة

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جدة - نرمين السيد - وزير النقل والأشغال العامة اللبنانى، على حمية
وأضاف حمية، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء، اليوم الإثنين، أنه "تم شرح للسفراء بالتفاصيل الآلية المعمول بها في المطار التي تتوافق مع كل المعايير الدولية".
وتابع: "كان هناك جولة للإعلام داخل مركز الشحن الأول وعملنا جولة مع السفراء على سور المطار، فقد شرح العميد كفوري للسفراء ومن يمثلونهم حول دور الجيش اللبناني في حراسة وأمن المطار من أسوار المطار عبر الكاميرات والضباط والرتباء إلى حرم المطار ومرافقه كافة".
ونوه حمية، بأن مرافق الدولة اللبنانية، من مطارات وموان، مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة، وأن مطار بيروت يستوفي كل المعايير الدولية.
واستطرد الوزير اللبناني: "جهاز أمن المطار سيقوم بعمل زيارة لوسائل الإعلام لأي مكان يختارونه، وصحيفة تلجرام صدر منها تشويه لسمعة المطار، وبالتالي، فإننا نقوم بعمل دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية حول الإجراءات القانونية اللازمة التي سوف نتخذها بحق تلك الجريدة بسبب ما شكلته من ضرب معنوي للمطار ولكل لبنان واللبنانيين".
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