جيش الاحتلال: لا وقف للأعمال القتالية جنوبي غزة.. والعمليات مستمرة في رفح

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا وقف للأعمال القتالية جنوبي قطاع غزة، مؤكدا أن العمليات العسكرية مستمرة في رفح الفلسطينية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أكد أن "قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبي غزة لم يعرض على مجلس الوزراء وهو مخالف لقراراته". وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من قرر هدنة تكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لا سيما عندما يسقط جنودنا بالمعركة، لا يجب أن يستمر في منصبه.

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