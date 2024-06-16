إذاعة جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي خلال المعارك شمال قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابط وجندي، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت أمس، أن 8 جنود إسرائيليين قتلوا في انفجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقتل الـ 8 جنود، قائلا "دفعنا ثمنا يقطر القلب في حربنا العادلة للدفاع عن الوطن، ونقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المخطوفين".

وأضاف: "عدونا ليست لديه نية التوقف ولا بديل عن النصر، ونحن في ذروة حرب صعبة على جبهات عدة بما فيها المحافل الدولية وأمامنا تحديات كثيرة".