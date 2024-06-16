وزيرة الخارجية البلجيكية: الوضع الإنساني في غزة مأساوي

جدة - نرمين السيد - وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، إن "الوضع الإنساني في غزة مأساوي والسكان بحاجة إلى الإغاثة والمساعدة"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية، ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد حذرت من أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، لافتة إلى أن هناك نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع. كما نوهت الصحة الفلسطينية بأن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض، ويعانين سوء التغذية.

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