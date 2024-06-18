مبعوث الرئيس الأمريكي: مقترح صفقة بايدن تضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي، عقب محادثاته في لبنان، إن "النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كاف ويجب وضع حلول حاسمة".





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل. وأوضح أن محادثاته في لبنان وإسرائيل هدفها تجنب تصعيد أكثر، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يضع حدا للنزاع. وتابع بالقول إن "مقترح الصفقة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة"، مضيفا أن "مقترح بايدن للتهدئة قبله الوسطاء وإسرائيل ويجب على حماس قبوله".

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