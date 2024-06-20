وزارة الأسرى: المعتقلون في سجون الاحتلال يعيشون ظروفا مرعبة وغير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة: "الظروف التي يعيشها المعتقلون في سجون الاحتلال مرعبة وغير مسبوقة"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأعلنت وزارة الأسرى عن "ارتفاع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 54 أسيرا"، مشيرة إلى أن عدد أسرى قطاع غزة لدى الاحتلال ارتفع منذ السابع من أكتوبر إلى 9000 منهم 300 امرأة و635 طفلا و80 صحفيا.

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