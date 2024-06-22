طائرات أمريكية تستهدف قافلة غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

جدة - نرمين السيد - طائرات أمريكية - أرشيفية

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن طائرات أمريكية استهدفت قافلة قرب بلدة السكرية غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن القصف الجوي الأمريكي طال بلدة السكرية ومطار الحمدان وعدة نقاط في بادية البوكمال.

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