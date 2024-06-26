نادي الأسير الفلسطيني: 3600 معتقل إداري داخل سجون الاحتلال دون أي تهم

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جدة - نرمين السيد - سجون الاحتلال الإسرائيلى - ارشيفية
وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 3600 معتقل إداري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر دون أي تهم.
كما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اعتقال بحق الفلسطينيين وينفذ اقتحامات على منازلهم.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى، ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9400 معتقل.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، قد حذر من كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية.
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