هيئة دعم فلسطين: أمريكا توفر غطاء للاحتلال عبر الفيتو لمواصلة جرائمه في غزة

جدة - نرمين السيد - عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة توفر غطاء للاحتلال الإسرائيلي عبر الفيتو لمواصلة جرائمه في غزة. كما أكد أن العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل جريمة إبادة جماعية تتعارض مع القوانين الدولية، بحسب القناة الإخبارية.

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