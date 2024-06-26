«إكسترا نيوز»: عبور 5 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - معبر كرم أبو سالم

رصد كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، مستجدات الأوضاع من محيط معبر رفح، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على الجانب الفلسطيني منه ومنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، قائلًا: تم استئناف حركة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبوسالم بعد أن توقفت بالأمس.





وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، خلال التغطية الإعلامية، أن اليوم شهد عبور 5 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة من خلال معبر كرم أبوسالم، بالإضافة إلى 10 شاحنات محملة بالوقود كان منها 5 شاحنات سولار و4 غاز طبيعي وشاحنة بنزين، مشيرًا إلى أن هذه الشاحنات ستحضع للتدقيق والمراجعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن عملية تفريغ هذه الشاحنات تستغرق وقتًا طويلًا، وهو أمر تم الاعتياد عليه خلال الأيام الماضية، خاصة مع تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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