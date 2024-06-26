أمريكا تناقض نفسها: نرسل المساعدات العسكرية والإنسانية إلى إسرائيل وغزة

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض مواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وقال البيت الأبيض: "نواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ونواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل في الوقت ذاته".

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