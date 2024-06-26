الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا وحققنا إصابات مباشرة

جدة - نرمين السيد - الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن أعلن الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية مع الفصائل العراقية استهدفت سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا وحققنا إصابات مباشرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.



وفي سياق متصل، تصاعد الحديث عن حرب بين إسرائيل ولبنان وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة أن تتحمل حربا أخرى.. نجدد دعمنا القوي للقوات اللبنانية والدولية للحفاظ على السلام والاستقرار في الجنوب".

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