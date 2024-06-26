«ميلر»: يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتوخى الدقة خلال عملياته في غزة

جدة - نرمين السيد - المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه توخي الدقة خلال عملياته في قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.





وتابع «ميلر»: "سنواصل العمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

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