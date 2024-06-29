نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولى إنزال عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة.

يأتى ذلك تزامنًا مع الجهود والمساعى المصرية والدولية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يواجهها الشعب الفلسطيني.