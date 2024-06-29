نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم أهل الكهف يواصل تصدره للمركز الأخير في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجعت إيرادات فيلم أهل الكهف أمس الجمعة، حيث بلغت إيراداته نحو 400 ألف جنيه فقط لا غير، وبذلك تصدر المركز الأخير في شباك التذاكر.



أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل ومحمد فراج ومحمود حميدة وأحمد عيد وبسنت شوقي وريم مصطفى وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم أهل الكهف

تدور أحداث الفيلم، في الفترة من عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر، يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.



آخر أعمال خالد النبوي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال خالد النبوي في الدراما مسلسل إمبراطورية ميم، الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.