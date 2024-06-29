نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من التعليم على صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر مسؤولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية تلقت شكاوي من صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، الذي اداه الطلاب صباح اليوم.

وأكدت المصادر، أن الوزارة في انتظار تقرير اللجنة الفنية المنوط بها مراجعة ورقة الاسئلة ونموذج الاجابة ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة الامتحان ستصدر تقرير عن مستوى الامتحان.



وانتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2024، من أداء امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، في خامس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وظهرت ملامح الحزن على وجوه طلاب الشعبة العلمية بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حيث أكد الطلاب أن أسئلة امتحان الفيزياء غير مباشرة.

قال أحد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم أن أسئلة امتحان الفيزياء الحديثة والفيزياء الكهربائية غير مباشرين والمسألة الواحدة تتطلب أكثر من قانون للوصول إلى الحل.

وأضاف طلاب أخرين: " أسئلة امتحان الفيزياء تختاج للعالم اينشتاين لحلها مش لطلاب".

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.

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