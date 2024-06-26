هيئة البث الإسرائيلية: احتمالية التوصل لاتفاق مع حزب الله ضعيفة

جدة - نرمين السيد - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسؤولًا أمنيًا أكد وجود احتمال ضعيف للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله.





كما صرح قائد الفرقة 401 بالجيش الإسرائيلي بأن عملية رفح الفلسطينية ستنتهي خلال أسابيع قليلة، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية». وأضاف المسؤول الأمني أن العمليات ستنتقل بشكل أساسي إلى جبهة الشمال لمواجهة حزب الله بعد انتهاء عملية رفح الفلسطينية.

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