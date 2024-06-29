جدة - نرمين السيد - الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تعتبر جزءا من الحرب الشاملة ضد شعبنا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن مساعي حكومة الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة الفلسطينية: موافقة الاحتلال على شرعنة بؤر استيطان في الضفة حرب ضدنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.