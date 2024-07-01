السيسي يهنئ محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا الشقيقة.





ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، نص تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أهنئ أخي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا الشقيقة". وأضاف "أدعو الله تعالى أن يوفقه لخدمة وطنه ومحيطه العربي والإفريقي، في ضوء رئاسته للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، كما أتطلع إلى تعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والإزدهار لشعبينا الشقيقين".

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