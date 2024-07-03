رئيس الإنجيلية يهنئ الوزراء والمحافظين الجدد

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جدة - نرمين السيد - الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
وقدم القس أندريه زكي، التهنئة في بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية جاء نصه: بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بتجديد الثقة وتكليفكم برئاسة الوزراء، وهو ما يعكس اعتزاز وثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدراتكم على التواصل وتحقيق طموح الشعب المصري العظيم من التقدم والتنمية.
وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جميع السادة الوزراء والمحافظين الجدد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في مسؤولياتهم، ولمصرنا العزيزة الازدهار والسلام.
ووجه زكي الشكر والتقدير الخاص لجميع الوزراء والمحافظين السابقين، مثمنًا ما بذلوه من جهد وعمل متصل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن بكل إخلاص.
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