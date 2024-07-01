الخارجية الأمريكية: المساومات انتهت وحان وقت إيقاف إطلاق النار في غزة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وقت المساومات انتهى وحان وقت إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة، ما زالت قلقة من مستوى التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

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