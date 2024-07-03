طلع البدر علينا.. دروس وعبر من هجرة النبي ﷺ وصاحبه الصديق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - دروس وعبر من هجرة النبي ﷺ وصاحبه الصديق

أمر الله سبحانه وتعالى العنكبوت فنسجت على وجه الغار، أورسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار، وحمام الحرم من نسل هاتين الحمامتين، وهو الحمام الذي أظل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة فدعا صلى الله عليه وسلم له بالبركة.





الهجرة النبوية ونشرت قناة الناس مقطع فيديو يشرح أحداث الهجرة النبوية. وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر محرم، ورأس السنة الهجرية، للعام الهجري 1446، مساء بعد غدًا الجمعة الموافق 29 ذي الحجة 1445 هجريًا، وإذا تبين رؤية الهلال فإن بداية شهر المحرم والعام الهجريالجديد ستكون السبت 6 يوليو 2024، وإذا لم يتتبين رؤية الهلال، فتكون بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد، ستكون الأحد 7 يوليو.

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