ودع الوزير السابق بود وترحاب.. سامح الحفني يصل مكتبه

جدة - نرمين السيد - سامح الحفنى يتسلم منصبه بوزارة الطيران المدني

وصل وزارة الطيران المدني، الطيار الدكتور سامح أحمد زكي الحفني، بعد تسلمه الحقبة الوزارية، وقام بتوديع الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران السابق.





واستقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق، الدكتور طيار سامح الحفني، وزير الطيران المدنى بديوان عام الوزارة فى أجواء مليئة بمشاعر الود والترحاب والتي أكدت على استمرار أواصر التواصل والتعاون الفعال بين قيادات الوطن المخلصين من وزراء حاليين وسابقين. حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى ولفيف من قيادات الوزارة وذلك إرساءً للعلاقات الطيبة التي يسودها الحب والوفاء خلال مراسم التسليم والتسلم. يذكر أنَّ الطيار دكتور سامح الحفني حصل العديد من المؤهلات العلمية : - دكتوراة في إدارة أزمات الطيران المدني PHD من جامعة بورسعيد. - ماجستير إدارة الأعمال تخصص إدارة مطارات وشركات طيران MBA | جامعة تولوز بفرنسا - ماجستير إدارة عامة MPA | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس - بكالوريوس علوم طيران من المعهد القومي للتدريب على الطيران. • المناصب الإدارية السابقة بوزارة الطيران المدني - ممثل مصر الدائم لدي مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى (2022) - رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري مرتين المرة الاًولى خلال الفترة من 20 ديسمبر 2009، حتى أول أكتوبر 2011، والمرة الثانية خلال الفترة من 4 يوليو 2018 حتى 10 مارس 2020. - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران (2014) - رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران (2012) كما تولى مناصب أخري: - نائب رئيس سلطة الطيران المدني - نائب رئيس قطاع التدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران - مدير عام تدريب الطيران - الشركة القابضة لمصر للطيران - مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية مجالس الإدارة واللجان التنفيذية الدولية و المحلية: - رئاسة المجموعة الإقليمية للسلامة بالشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO RASG MID اللجنة الفنية بالجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني (27-ICAO (A - عضوية مجالس ولجان تنفيذية دولية - المجلس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA - المجلس التنفيذي لتحالف ستار العالمي STAR ALLIANCE - المجلس التنفيذي للإتحاد العربي للنقل الجوي AACO - المجلس التنفيذي لشركات الطيران الأفريقية AFRAA - المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني ACAO -اللجنة الإقليمية لخبراء السلامة الجوية بالشرق الأوسط ICAO TLST

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