ما حكم الشرع في الحب قبل الزواج؟.. أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أوضحت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الحب بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وما الجائز منه وما الممنوع.





حكم الحب قبل الزواج

وقالت حمام في برنامج حواء على قناة الناس، اليوم الإثنين، إن هذا الأمر يتعلق بالأحكام التكليفية، وهي في الشرع الشريف 5 أحكام: "الوجوب، الندب، الإباحة، الكراهة، الحرمة"، لافتة إلى أن هذه الأحكام ترتبط أو تطلق على أفعال المكلفين وتصرفاتهم وسلوكياتهم.

وأضافت: "نحت نقول إن الحب ميل قلبي أي شعور، عاطفة قلبية، والشعور عبارة عن إنفعال داخل الشخص، وليس فعلًا فلا يوصف في ذاته أنه حلال أو حرام أو جائز أو ممنوع، لكن الأحكام التكليفية تطلق على الأفعال وليس الإنفعالات، أي أن الحب شعور لا يوصف بأنه حلال أو حرام، لكن ما يترتب عليه من سلوك أو تصرف الذي يطلق عليه فعل المكلف هو ما يوصف بأنه حلال او حرام".

وأشارت أمينة الفتوى إلى أنه إذا أثر الحب في الإنسان تأثيرًا سلبيًا وجعله يتصرف تصرفات غير مسموح بها كتجاوزات أو مخالفات شرعية وهنا يقال إن هذا التصرف وذاك السلوك ممنوعًا، لكن إذا اثر عليه تأثيرًا إيجابيًا وجعله يتصرف تصرفات إيجابية، كشخص أعجب بفتاة، فذهب لبيتها من أجل خطبتها، وهذا التصرف يحكم عليه بأنه جائز.

وتابعت: "إذا حدث تأثيرات سلبية أدت إلى مخالفات أو تجاوزات شرعية أو أصبح الميل للشهوات وليس الحب الصادق هذا ما يقال عنه إنه ممنوع فما يحسم الأمر هو الفعل المترتب على الحب".