«التموين» تعلن سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 06:32 مساءً - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن الخبز المدعم ينص على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك المخابز التي تنتج خبز، وتعمل بوقود السولار لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح بأحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام .

وتقوم شركة البطاقات الذكية بتحديد اجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز بالنسبة للمخابز التي تعمل بوقود ( الغاز الطبيعي ) يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف تم بيعه على النظام من قبل المخبز وفقا للجدول بعالية ، وإظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية وماكينة صرف الخبز بكل مخبز تمويني.

تقوم المخابز التي تعمل بوقود ( الغاز ) بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز على رقم حساب الهيئة العامة للسلع التموينية بفروع بنك مصر على مدفوعة (سداد تكلفة التصنيع ) على حساب رقم ( ۱۳۲۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۵۲ ) ، او من خلال منظومة ( ضامن للمدفوعات الالكترونية ) من خط ماكينة الصرف بالمخبز يومياً وبحد أقصى أسبوع من تاريخ المديونية.

كما تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة تأمينات عمال المخابز لخصماً من تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية بواقع 10:95 جنيه للجوال زنة 100 كجم، وإجراء التسويات الدورية مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما ان تكلفة تصنيع الخبز بالنسبة للمخابز والأغراض الأخرى التي تقوم بإنتاج الخبز وبيعه للمواطنين بموجب البطاقات.