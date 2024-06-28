زلزال بقوة 6.9 قرب ساحل بيرو.. وتحذيرات من وقوع تسونامي

جدة - نرمين السيد - وقع زلزال بقوة 6.9 قرب ساحل بيرو، اليوم الجمعة، وسط تحذيرات من وقوع تسونامي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، فقد وقوع الزلزال على بعد 8.8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. كما حذر "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" من أمواج محتملة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار "عند بعض السواحل".

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