بايدن: أحرزنا تقدما كبيرا في مجال البيئة وسنسيطر على التلوث

جدة - نرمين السيد - بايدن خلال المناظرة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال البيئة، متعهدًا بأنه سيسيطر على التلوث، بينما لا يرى مؤشرًا على أن منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب يهتم بهذا الأمر.



وأشار بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إلى أنه فرض ضريبة 1% على أصحاب الملايين لدعم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وترامب سيدمر ما فعله، وهو من سيزيد الضرائب على الطبقة المتوسطة وسيدمرها أما بايدن فيحمي الفقراء من الضرائب.

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