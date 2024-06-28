إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات بالجليل الغربي

جدة - نرمين السيد - مستوطنات الجليل الغربي

دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الغربي شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة بين إسرائيل وحزب الله. وبالأمس، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 أشخاص جراء اندلاع النيران في صفد بالجليل الأعلى، عقب سقوط صواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني.

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