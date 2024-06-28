فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فصائل فلسطينية أنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية، مؤكدة أنها أسقطت جنود الاحتلال قتلى وجرحى شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بزعم أن هناك معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية.

فيما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، أن أكثر من 625 ألف طفل في غزة خارج المدرسة لأكثر من 8 أشهر، لافتة إلى أن نصفهم كانوا بمدارس الوكالة قبل الحرب.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، في إضرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية مروعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما رفع حصيلة العدوان على القطاع إلى 37765 شهيدا و86429 مصابا منذ 7 أكتوبر.