العالم اليوم - ارتفاع أسهم شركة "ترامب ميديا" عقب المناظر الرئاسية

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أسهم شركة "ترامب ميديا" عقب المناظر الرئاسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 06:24 مساءً - قفزت أسهم ترامب ميديا المالكة لموقع الشبكات الاجتماعية تروث سوشيال بنسبة 5 بالمائة في افتتاح تداولات الجمعة، بعد أول مناظرة للرئاسة الأميركية.

واشتبك الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، مساء الخميس، في مناظرة تناولت موضوعات منها الإجهاض والهجرة وهجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول.

واعتبر أداء بايدن متفاوتا خاصة في بداية المناظرة. وحاول مرارا مواجهة ترامب الذي واجه انتقادات بايدن بالاستناد على ما وصف بالأكاذيب حول الاقتصاد والهجرة غير الشرعية.

وقال محللون إنه ربما تكون هناك زيادة في الاهتمام بشركة ترامب ميديا ند تكنولوجي بناء على عناوين الأخبار بعد المناظرة.

كانت أسهم "ترامب ميديا" مضطربة خلال ترشح ترامب للرئاسة وتراجعت بشكل حاد بعد يوم من إدانة ترامب في قضية دفع أموال لإسكات مقيمي دعوى عليه في المحكمة.

الأسهم التي تخضع للتداول تحت رمز "دي جيه تي" في البورصة شهدت تباينات غير عادية منذ طرحها للتداول أواخر مارس . وزادت قيمتها ثلاثة أضعاف هذا العام، ووصلت لذروتها عند نحو 80 دولارا في تداول يوم 26 مارس.

وسجلت ترامب "ميديا ند تكنولوجي" في مايو خسارة أكثر من 300 مليون دولار في الربع السابق، وفقا لأول تقارير عائدات لها كشركة مطروحة للتداول.