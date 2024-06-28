جالانت لـ«مسؤولين أمريكيين»: إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله

جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

قالت إذاعة جيش الاحتلال، نقلا عن مصادر، إن جالانت أكد للمسؤولين الأمريكيين أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله، بل تريد التوصل لاتفاق معه إذا كان ذلك ممكنا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت إذاعة الاحتلال، أن اتفاق يبعد حزب الله عن الحدود، سيكون مقبولا بالنسبة لإسرائيل.

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