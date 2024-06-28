حماس تطالب الأمم المتحدة بوقف إجراءات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة الغربية

طالبت حماس، الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، باتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة إلى العمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمثل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وذكرت حماس، أن إجراءات الاحتلال تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الإسرائيليين.

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