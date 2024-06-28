جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال استدعى 20 فرقة إطفاء بعد وصول النيران إلى معسكر عتصيون جنوبي الضفة الغربية ويجلي 200 جندي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف إعلام الاحتلال، أن ضابط بارز أبلغ قيادة الجيش بضرورة التخلي عن شعار عمليات بأي ثمن وأن الجيش غير جاهز لحرب طويلة بالشمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال يستدعي 20 فرقة إطفاء بعد وصول النيران إلى معسكر جنوب الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.