الجيش الأوكراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية الروسية في القرم

جدة - نرمين السيد - الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، تدمير مركز الاتصالات الفضائية الروسي في شبه جزيرة القرم خلال هجوم هذا الأسبوع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، قالت في وقت سابق إن هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول لن يمر دون رد، ويجب على الغرب أن يشعر بالمخاطر المرتبطة بمثل هذه الأمور.

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