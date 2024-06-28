متحدث عمليات إقليم خيرسون: روسيا تواصل قصف المنطقة الغربية من نوفا كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - روسيا تواصل قصف المنطقة الغربية من نوفا كاخوفكا

قال المتحدث باسم إدارة عمليات إقليم خيرسون للقاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تواصل قصف المنطقة الغربية من نوفا كاخوفكا.





وأضاف أن القوات الأوكرانية، منتشرة في المنطقة تحافظ على مواقعها ونتمسك بالخطوط الأول والثاني والثالث، متابعا أن لدينا أسلحة وقوات كافية لصد أي هجمات متوقعة. ولفت إلى أن القوات الأوكرانية ركزت على مختلف اتجاهات الجبهة، كما أن الأسلحة زادت قدراتنا القتالية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل إمدادهم بالأسلحة بشكل نوعي.

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