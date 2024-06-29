قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله في الضفة الغربية

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جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، قد أعرب عن قلقه قبل أيام، إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".
وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى أكثر من 9400 منذ 7 أكتوبر.
وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن كل دولة تعترف بفلسطين سنبني مستوطنة باسمها في الضفة الغربية.
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