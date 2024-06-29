العالم اليوم - لمن يعاني آلام في الكتف.. نصائح جوهرية لعلاجها

انتم الان تتابعون خبر لمن يعاني آلام في الكتف.. نصائح جوهرية لعلاجها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 01:25 مساءً - تعد آلام الكتف من الآلام الشائعة جدا عند الرياضين، وهي تظهر عادة بسبب الإصابات المختلفة التي قد يتعرضون لها خلال مبارياتهم أو ممارسة أنشطتهم الرياضية.

وتشخيص آلام الكتف ونوع الإصابة يتطلب الرعاية الطبية التي تتضمن الدواء والعلاج الطبيعي، في حالة الإصابات الرياضية المتوسطة والخفيفة، وقد يلزم هذا العلاج فترة معينة قبل مرحلة التعافي من الألم والعودة لممارسة الرياضة مرة أخرى.

ويوضح اختصاصي الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي الدكتور حسام طعمة، خلال حديثه لبرنامج "الصباح" على قناة دوت الخليج، أن المريض يعبر عن معاناته من آلام في الكتف بوضع يده على كتفه للإشارة إلى موضع الألم ويشكو من صعوبة الحركة.

لا يستطيع المريض تحديد سبب الألم بدقة بمفرده؛ إذ أن العنصر الأكثر أهمية في العلاج يكمن في الحصول على تشخيص صحيح ومحدد. بناءً على هذا التشخيص، يمكننا تطوير خطة علاجية فعّالة تتناسب بشكل دقيق مع الحالة.

الكتف في الأساس محاط بمجموعة من العضلات تُعرف بالكُفَّة المُدِيرَة. وتضم هذه المجموعة 4 عضلات تحيط برأس العظم من جميع الجهات، لذا فأي حركة يقوم بها الكتف ترتبط بهذه العضلات.

أبرز عضلة من بين مجموعة العضلات هي العضلة التي تقع في الجزء الخلفي والمعروفة باسم "العضلة فوق الشوكة" أو "السوبرا سباينتوس".

تعتبر العضلة فوق الشوكة أو وترها الأكثر عرضة للإصابات، خاصة لدى الرياضيين. فمعظم الحركات الرياضية تتطلب رفع الذراع مما يزيد الضغط على هذا الوتر بالتحديد، مما يجعله عُرضة لإصابة أكثر.

عند تحديد التشخيص، يتم اتباع عدة وسائل منهجية، أولًا البدء بالفحص الدقيق وجمع القصة المرضية التفصيلية للمريض بعد ذلك، القيام بإجراء الفحص السريري.

يلجأ الأطباء في بعض الأحيان، إلى استخدام الألتراساوند (الإيكو) لفحص العضلات والأوتار وموقع الإصابة بدقة أكبر وإذا استدعت الحالة، قد يُطلب إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لاستكمال الصورة الشاملة للتشخيص.

بعد التوصل إلى تشخيص دقيق ونهائي للحالة، يتم البدء في وضع خطة العلاج المناسبة والمباشرة في تنفيذها.

ينبغي على الطبيب المعالج تحديد موقع الإصابة بدقة للتمكن من تقديم العلاج المناسب.

عند الشروع في عملية إعادة التأهيل، يتم البدء أولاً بمعالجة الالتهاب وتخفيف الألم. وعند الانتقال إلى التمارين التأهيلية، يتم إيلاء أهمية خاصة لحركة تلك العضلات التي تؤثر بدورها على حركة لوح الكتف.

هناك نوعان للإصابة:

- أولاً: قد تحدث الإصابة بسبب وزن ثقيل أو حركة عنيفة قوية أو سقوط مفاجئ يؤدى إلى إصابة حادة وفورية.

- ثانياً: هناك الإصابات الخفيفة التي تتراكم بمرور الوقت؛ تبدأ بألم بسيط يختفي سريعًا فيتجاهله الرياضيين والأفراد العاديون على حدٍ سواء.