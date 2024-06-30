نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنرال إسرائيلي: أخطأنا عندما لم نهاجم لبنان من اللحظة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، عن جنرال إسرئيلي كبير قوله "أخطأنا عندما لم نهاجم الدولة اللبنانية منذ اللحظة الأولى وركزنا فقط على حزب الله".

وبحسب الصحيفة، يقول الجيش الإسرائيلي إنه "في حالة الحرب مع لبنان سيكون الأمر صعبًا في إسرائيل ولكن في بيروت سيكون الأمر أكثر صعوبة بمئة مرة".

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري شامل" على لبنان "فسوف تندلع حرب إبادة".

وأضافت البعثة الإيرانية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه في مثل هذه الحالة فإن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة".

ومنذ شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.

وأدّى العنف المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 482 شخصا على الأقل في لبنان، أغلبيتهم من مقاتلي حزب الله و94 مدنيا، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، حسب السلطات الإسرائيلية.