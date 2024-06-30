مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة قرب باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 08:33 مساءً - لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة خفيفة بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

الانتخابات التشريعية في فرنسا

في سياق آخر، بدأت عمليات التصويت، اليوم الأحد، في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا، في الوقت الذي يتصدر فيه اليمين المتطرف المشهد، في طريقه للوصول إلى السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع في فرنسا الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67% من الناخبين المسجلين، وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 18:00، وصولًا إلى الساعة 20:00 في المدن الكبرى، على أن تظهر عندها النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث انقلابًا حقيقيًا في المشهد السياسي الفرنسي.

ويحظى حزب التجمع الوطني ممثلًا برئيسه جوردان بارديلا (28 عامًا) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية، أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو.

وتشير استطلاعات الرأي التي يترتب النظر إليها بحذر من شدة ما يبقى الوضع ضبابيًا، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27.5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.