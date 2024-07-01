جدة - نرمين السيد - رشقات صاروخية

قالت فصائل فلسطينية، اليوم الإثنين، إنها قصفت غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أنها قصفت مستوطنات كيسوفيم ونيريم وصوفا وحوليت. وبدعم أمريكي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، وسط ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة، ما رفع حصيلة الضحايا من المدنيين من سكان القطاع إلى 37877 شهيدًا و86969 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصائل فلسطينية تقصف غلاف غزة ومستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية مركزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.