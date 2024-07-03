العالم اليوم - شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر

انتم الان تتابعون خبر شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 11:18 صباحاً - أعلنت حكومات وشركات، فرض ضريبة على تذاكر السفر من أجل توفير المال اللازم لشراء وقود الطائرات المستدام عالي التكلفة.

وقال طيران "لوفتهانزا" بدءا من العام القادم ستقوم الشركة بتحصيل رسوم تتراوح ما بين يورو و72 يوروا من جميع المسافرين على رحلاتها المغادرة من أوروبا.

المجموعة قالت هذه الرسوم تأتي لمواجهة تكاليف الاشتراطات البيئية المتزايدة.

وفي حين تتباين السياسات من بلد إلى آخر، يظل الهدف الرئيسي نظافة قطاع الطيران الذي اعتمد لنحو 100 سنة على الوقود الأحفوري في تشغيل طائراته.

وتتخوف الجهات المعنية، من أنه وفي حال عدم بذل جهود أكبر لخفض الانبعاثات، ربما تخضع الشركات لفرض غرامات أو تخفيض عدد الرحلات، أو حظرها من الطيران تماماً.

ويعتبر وقود الطيران المستدام، المستخلص من مخلفات الزيوت أو المواد الأولية الزراعية، المسار الرئيسي الذي ينبغي أن تسلكه شركات الطيران، للوصول لهدفها المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، والذي بدوره سيترتب على المسافرين دفع المزيد من المال لتحييد البصمة الكربونية للطيران أيضاً.

وفي هذا السياق، أشار مأمون حميدان، المدير العام لشركة "WEGO" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، خلال مداخلته مع برنامج "الصباح" على دوت الخليج، إلى أن قطاع الطيران شهد عبر التاريخ عدة تغييرات. وأوضح أن سعر الوقود كان العامل الأساسي الأكثر تأثيراً في تحديد الأسعار. بصورة عامة، تؤثر تقلبات أسعار النفط بشكل مباشر على تكاليف التشغيل؛ حيث يؤدي ارتفاعها إلى زيادة التكلفة الإجمالية بينما يساهم انخفاضها في خفض النفقات.