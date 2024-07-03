جدة - نرمين السيد - تشييع أحد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37953 شهيدا و87266 مصابا منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 28 شهيدا و125 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 556 شهيدًا ذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

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